Рубцы постакне – это не просто неровности на поверхности кожи, а глубокие дермальные изменения. И, несмотря на устойчивый миф, кислотные пилинги с этой проблемой не справятся. Даже если кожа визуально выравнивается, сами рубцы остаются на прежнем уровне.

Чтобы действительно повлиять на структуру кожи, нужны аппаратные методики. Наиболее эффективны – фракционные лазеры, RF-микроиглы (или игольчатый RF), а также лазерная шлифовка. Такие процедуры запускают мощную регенерацию, стимулируют выработку коллагена и со временем сглаживают рубцы.

Почему при акне нельзя делать игольчатый RF-лифтинг

Важно понимать: одной процедуры недостаточно. Нужно пройти курс и заранее подготовить кожу с помощью базового ухода, SPF-защиты по согласованию с дерматологом. Только системный подход дает выраженный результат.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-косметолог Ирина Ткачева.