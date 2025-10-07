В магазинах масс-маркета можно найти актуальные вещи – главное, знать, на что смотреть. Вот признаки устаревшего фасона, которые стоит обходить стороной.

Пальто с капюшоном – не лучший выбор. Этот крой давно вышел из моды, как и модели с широкой горловиной: в гардеробе они выглядят устаревшими. Пуховики с четкой линией плеча тоже уступают позиции. Лучше выбирать модели со спущенным плечом – хотя бы на 5-6 сантиметров ниже привычной линии. Это делает образ расслабленным и современным.

Тренды верхней одежды 2025 года: что носить этой осенью

Длина до колена визуально подрезает рост и «приземляет» силуэт, особенно если вещь сделана из плотной ткани. И, конечно, важно смотреть не только на фасон, но и на исполнение: отсутствие лацкана, плохая посадка и неудачный материал могут испортить даже модную модель.

Подробнее об антитрендах этой осени рассказала в своем видео стилист @style_support.