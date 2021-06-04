Эксперимент: «Какой цвет самый вкусный и сытный»

Можно ли руководствоваться при выборе продуктов только цветом? Редактор «Рамблера» рискнула и проверила теорию «радуги на тарелке».

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Цветная диета основывается на хромотерапии. Например, красные продукты (прежде всего, овощи и фрукты) содержат ликопин и антоцианы, поэтому благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. А желтые и оранжевые — источник бета-каротина, который в организме становится незаменимым витамином А. Зеленые плоды укрепляют иммунитет благодаря витамину С. И так далее.

Суть цветной диеты заключается в том, чтобы неделю питаться в соответствии с цветами радуги. Собственно, есть два вида такой диеты. Первый допускает использование картошки, а желтый день заменяется белым, когда разрешается есть вареную картошку, рис, творог, молоко и другие белые продукты. Кроме того, добавляется разгрузочный бесцветный день, когда можно только пить воду без газа. При этом очередность цветов можно менять по своему усмотрению.

Второй вариант диеты предполагает строго соблюдать последовательность цветов в радуге (от красного к фиолетовому). Важное уточнение: при выборе учитывается только натуральный цвет продукта. Я решила отказаться от легкого пути (и от картошки с рисом) и выбрала второй вариант. Кстати, некоторые адепты диеты еще и посуду подбирают по цвету, чтобы «раскрыть его энергию», но я обошлась обычной. Проявила только одну слабость — добавила ржаной хлеб. А вот от сладкого, за исключением фруктов и меда, пришлось отказаться совсем.

Красный понедельник

Природа одарила нас большим количеством красной еды, поэтому никаких проблем, кроме явной калорийности, не возникло. Первый завтрак включил в себя бутерброды со слабосоленой семгой, красные яблоки и чай каркаде, второй — салат из помидоров, красного лука и красного же болгарского перца с оливковым маслом. На обед была тушеная красная фасоль, на полдник — буйство фруктов (красный виноград, черешня и один гранат). Вечером решила ограничиться одним бутербродом с красной икрой (хотя она была подозрительно похожа на оранжевую) и двумя стаканами томатного сока. Почувствовала, что переела. Красных продуктов оказалось слишком много, и хотелось, пользуясь вседозволенностью, есть все. Похоже, красный пока мой любимый цвет.

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Оранжевый вторник

Весь день в голове крутилась песня «Король оранжевое лето», но вот оранжевого настроения не было. Прежде всего, потому что я равнодушна к тыкве, но без нее было не обойтись. Поэтому на завтрак — простейшее детское пюре из тыквы и морковки с оливковым маслом и облепиховый чай (специально купила, чтобы соблюсти правило цвета, обычно я его не пью). На ланч — смузи из абрикосов и мандаринов. Да здравствует изобретатель блендера! На обед пожарила самые оранжевые из желтых лисичек, а на ужин сделала запеченные оранжевые болгарские перцы без начинки. Получилось так себе, но на безрыбье сойдет. В перерывах ела мандарины и абрикосы и пила облепиховый чай с медом. Оранжевый день в целом получился более легкий и однообразный.

Желтая среда

Я не знаток сыров, но сама возможность разнообразить меню сыром меня порадовала. Впрочем, еще больше приободрило наличие в рационе яиц (белок я решила проигнорировать, в конце концов я не педант). Поэтому на завтрак были вареные вкрутую яйца и бутерброды с сыром (гулять так гулять — купила маасдам). После долгой внутренней борьбы от макарон я все-таки отказалась. На ланч — желтые груши и сливы. Собственно, можно было и бананы, и дыню, но я к ним равнодушна (особенно со времен фруктовой диеты). С обедом тоже проблем не возникло — кукурузную кашу с маслом я люблю и уважаю. На ужин решила усложнить себе задачу — сделала фаршированные пшенкой желтые перцы в духовке. Весь день пила чай с лимоном и медом. С последним немного переборщила, так как это был второй и последний медовый день недели.

Зеленый четверг

Пользуясь случаем, решила освоить до того неизвестный мне овощ — зеленую редьку. Сделала салат из редки, зеленого лука и горошка, заправила подсолнечным маслом и солью. Получилось вполне съедобно. Ланч соорудила условно легкий — из зеленых яблок и винограда. На обед — суп-пюре из брокколи с зеленым луком (просто я его люблю), соль и специи. В качестве полдника — салат из огурцов и все того же лука. На ужин сделала тушеную брюссельскую капусту. В целом «зеленый день» получился менее сытным, чем «желтый». Прожить на таком меню можно, но мне иногда остро хотелось чего-нибудь существенного, белкового — сыра, яиц, рыбы, мяса, молока (вообще я люблю молочные продукты и воздерживаться от творога, сметаны и ряженки мне было очень непросто). Но в качестве разгрузочного дня подходит хорошо (правда, за исключением винограда). Напиток дня, естественно, зеленый чай.

Сине-голубая пятница и суббота

Эти два дня я объединила по рациону, хотя, конечно, строго говоря, эти цвета следуют один за другим. Но в природе вообще очень мало голубой и синей еды, поэтому при разделении цветов сформировать меню было бы еще сложнее. Сразу скажу, что это были самые трудные дни цветной диеты. По правилам цветной диеты, это «морские дни», хотя, конечно, по сути это очень большое упрощение. Ведь рыба чаще бывает красной и белой, а не синей (если не брать аквариумных рыбок, которые все-таки приобретаются для созерцания, а не для еды). По возможности старалась придерживаться заявленных цветов.

Собственно, справиться с чувством голода мне в основном помог голубой сыр, потому что в остальном я сидела на диете из синего винограда и слив. Сделала себе одну уступку и смешала голубику и чернику с однопроцентным кефиром, назвав всю эту смесь йогуртом. Он заменил мне и ланч, и полдник. Если бы не опыт фруктовой диеты , то было бы еще сложнее. Хотя некоторые последователи цветной диеты просто устраивают себе рыбный день и наверно так и нужно было сделать. В общем, синий цвет я люблю, но «синее» меню стало испытанием. Напитком дня стал черный несладкий чай и минеральная вода без газа.

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Фиолетовое воскресенье

После двух полуголодных дней я приободрилась — лиловых фруктов и овощей все-таки оказалось больше, чем синих. На завтрак сделала салат из краснокачанной капусты и фиолетового лука, для вкуса немного схитрила и сделала заправку: столовая ложка укуса, 100 г подсолнечного масла, черный перец и соль. Скажу честно, салат спасла только заправка, иначе было бы совсем грустно. Но после двух дней на сыре и сливах мне уже было не до изысков.

В качестве ланча и полдника побаловала себя инжиром и черносливом, виноград мне осточертел. На обед сделала двойную порцию сотэ из баклажанов на оливковом масле. Опять же после предыдущих дней оно показалось мне просто пищей богов. Вечером не выдержала — сделала салат из тертой вареной свеклы с чесноком и заправила его сметаной. Но не жалею — давно не было так вкусно.

Подводя итоги, скажу, что подбирать продукты по цвету было довольно весело, так что радужная диета — находка для творческих людей. Опять же опытные кулинары наверняка смогут придумать гораздо больше блюд, мое меню — для ленивых. Также из плюсов отмечу, что у диеты нет жестких ограничений в объеме порций и комбинациях продуктов. Наиболее острое чувство голода я испытала в субботу, но и это было терпимо.

Однако диета в принципе не подойдет тем, кто не мыслит свою жизнь без ежедневной порции мяса и вообще плотной белковой пищи, она больше придется по вкусу «травоядным». Кроме того, возникают сложности с балансом в меню, так что в иные дни легко переесть, а в другие наоборот придется бороться с навязчивыми мыслями о еде. Самые сытные дни (в порядке убывания) — красный, желтый и оранжевый. Самые голодные — голубой и синий, но только если вы отказались от рыбы.

Для быстрого сброса веса цветная диета не подходит, за неделю я похудела на два килограмма. Она позволяет поддерживать вес в пределах собственной нормы, но, конечно, не избавит сразу от десятка килограммов. Ранней весной и поздней осенью диету соблюдать будет сложнее, так как нет большого выбора овощей и фруктов, а их стоимость обычно возрастает.

Кроме того, она предполагает ежедневное приготовление пищи, что может стать проблемой для занятых людей, а также дополнительные расходы (ходить в магазин придется чуть ли не ежедневно) и четкое планирование меню заранее.