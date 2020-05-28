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Сергей Безруков впервые показал сына 

Елена Красовская 1 час назад
Ролик рассказывает о сыне Сергея Безрукова, которого артист не спешит представлять публике. Степан появился на свет полтора года назад, и его знаменитый отец уже неоднократно публиковал снимки с мальчиком, правда, разглядеть, как выглядит малыш, не удавалось. И наконец Безруков подарил фанатам возможность увидеть сына — на новой фотографии лицо мальчика хорошо видно. Поклонники тут же отметили, что ребёнок похож на Сергея.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали новые родители.
Дети , Видео , Звёзды
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