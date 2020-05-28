Сергей Безруков впервые показал сына 

Ролик рассказывает о сыне Сергея Безрукова, которого артист не спешит представлять публике. Степан появился на свет полтора года назад, и его знаменитый отец уже неоднократно публиковал снимки с мальчиком, правда, разглядеть, как выглядит малыш, не удавалось. И наконец Безруков подарил фанатам возможность увидеть сына — на новой фотографии лицо мальчика хорошо видно. Поклонники тут же отметили, что ребёнок похож на Сергея.