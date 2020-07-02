Какой стала наследница Ренаты Литвиновой 

Смотрите видео и узнайте, как сейчас выглядит дочь актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой. В браке с бизнесменом Леонидом Добровским Рената родила дочь Ульяну. Сейчас девушке уже 19 лет, и многие отмечают, что Ульяна — почти копия знаменитой мамы. Когда девочке было восемь, она впервые снялась в кино, а уже в 14 Ульяна подписала несколько рекламных контрактов. Какой стала наследница артистки, известной необычными манерами?
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