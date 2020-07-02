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Диденко закрутила роман после смерти мужа 

Александра Нечаева 2 часа назад
"Аптечную Ревизорро" заметили на свидании с мужчиной.
В феврале общественность потрясло сообщение о трагедии, разыгравшейся на банной вечеринке по случаю дня рождения блогерши Екатерины Диденко. Тогда три человека погибли, прыгнув в бассейн с сухим льдом. В числе скончавшихся был и муж виновницы торжества.
Екатерина повела себя после гибели супруга довольно странно, чем вызвала бурю негодования у пользователей Сети. Сначала девушка записала видео из больницы, воспользовавшись маской, затем стала активно посещать различные телевизионные шоу, а недавно отметилась тем, что сделала операцию по увеличению груди.
Теперь же, спустя несколько месяцев после трагедии, Екатерину заметили в одном из санаториев Подмосковья в компании молодого мужчины. Об этом сообщили очевидцы в Instagram-аккаунте Admin.anshlak.
Сообщается, что Диденко уже не в первый раз отдыхает в компании этого мужчины, при этом детей с собой в санаторий блогерша не берет.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Волочкова оправдалась за "шапито" в Дивеево.
Женский форум 24
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