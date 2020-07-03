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Какими стали двойняшки, усыновленные Барщевским 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как выглядят наследники адвоката Михаила Барщевского. Двенадцать лет назад Михаил с супругой приняли решение усыновить детей. Их дочь к тому моменту уже повзрослела, но родителям хотелось продолжить общение с детьми. Так в семье Барщевского появились двухлетние двойняшки Дарья и Максим. Какими растут дети и как складываются их отношения с родной дочерью Барщевских? Обо всём расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что забеременевшая в 13 рассказала, когда родит второго.
Дети , Видео , Звёзды
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