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Непутевые отцы детей воспитывают, как могут 

Стелла Шмель 5 часов назад
Возможно, эти парни не возьмут звание "Отец года", но плохими папами их тоже не назовешь. Они стараются изо всех сил, но вечно что-то идет не так. А что делать? Ведь ребенку не объяснишь, что нигде не учат тому, как быть отцом по науке. Все приходится познавать на собственном опыте. Что они и делают. Кстати порой детям очень нравится сидеть именно с папами — как правило, отцы позволяют куда больше, чем матери, и не так пристально следят за тем, что делает ребенок. А что может быть лучше чувства свободы и самостоятельности?
В галерее "Рамблера" — фотографии того, как папаши развлекают своих детей и что из этого может получиться. А вообще, какая разница, кто что скажет, если ребенку весело?
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