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Малыш чудом спасся после наезда авто 

Елена Красовская 5 часов назад
На видео попал ужасный дорожный инцидент, который лишь чудом завершился без жертв. Уличная камера видеонаблюдения засняла, как мама с двухлетним малышом садились в машину. Неожиданно мальчик сорвался с места и выбежал на проезжую часть, где его тут же сбила легковушка. Поразительно, но после довольно сильного удара сорванец не получил травм, не считая выбитого зуба. Семья отправилась в госпиталь, но уже через несколько часов уехала домой, поскольку врачи сочли мальчика здоровым.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что забеременевшая в 13 рассказала, когда родит второго.
Дети , Видео
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