Сын Андрея Панина решил продолжить дело отца 

Ролик рассказывает о неожиданном повороте в жизни сына актёра Андрея Панина. Актёр ушёл из жизни в 2013 году, у него остались вдова и двое сыновей. Актриса Наталья Рогожкина, вдова Андрея, всегда вела скрытный образ жизни и приучила к этому наследников, о которых мало что было известно общественности. Старшему сыну Панина уже 19, он выбрал профессию, с творчеством не связанную, однако на днях стало известно, что Панин-младший намерен дебютировать в кино.
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