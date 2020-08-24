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Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной» 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте, что делают в заведении с названием «Детская пыточная», которое не так давно открылось в Новосибирске. Несмотря на пугающее название, здесь занимаются вполне мирными делами — стригут детей. Далеко не всегда малыши спокойно воспринимают визит в парикмахерскую, а порой и вовсе устраивают истерики, не желая стричься. А вот парикмахеру Тимуру Газиеву удаётся найти подход даже к самым капризным клиентам.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало известно, как сэкономить на подготовке детей к школе.
Дети , Видео
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