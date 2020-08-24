Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной» 

Смотрите видео и узнайте, что делают в заведении с названием «Детская пыточная», которое не так давно открылось в Новосибирске. Несмотря на пугающее название, здесь занимаются вполне мирными делами — стригут детей. Далеко не всегда малыши спокойно воспринимают визит в парикмахерскую, а порой и вовсе устраивают истерики, не желая стричься. А вот парикмахеру Тимуру Газиеву удаётся найти подход даже к самым капризным клиентам.