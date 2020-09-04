Назван способ отучить школьников курить 

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил лечить курящих школьников. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Доктор обеспокоен тем, что российская молодежь начинает курить в 14-15 лет. По его мнению, одним из главных факторов появления пагубной привычки является семья: зачастую родители прививают ребенку толерантное отношение к табаку из-за того, что курят сами.

«Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет»,

— подчеркнул Онищенко.

Врач предложил поднять цены на табачную продукцию и ограничить его производство на территории нашей страны. «У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых», — отметил Геннадий.