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Назван способ отучить школьников курить 

Анастасия Иванова 1 час назад
Назван способ отучить школьников курить
Фото: depositphotos.com
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил лечить курящих школьников. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.
Доктор обеспокоен тем, что российская молодежь начинает курить в 14-15 лет. По его мнению, одним из главных факторов появления пагубной привычки является семья: зачастую родители прививают ребенку толерантное отношение к табаку из-за того, что курят сами.

«Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет»,

— подчеркнул Онищенко.
Врач предложил поднять цены на табачную продукцию и ограничить его производство на территории нашей страны. «У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых», — отметил Геннадий.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что раскрыта тайна любви россиян к укропу.
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Дети , Геннадий Онищенко , ИА Sputnik
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