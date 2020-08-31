Раскрыта тайна любви россиян к укропу 

Британская журналистка Лиза Хейзлдайн попыталась объяснить, почему в русской кухне так популярен укроп. Своими наблюдениями она поделилась с журналом New Statesmen.

Хейзлдайн рассказала, что на Западе это растение знакомо лишь тем, кто пробовал, например, маринованные огурцы или лосось по-скандинавски. А в России же укроп добавляют укроп почти в каждое блюдо.

Журналистка предположила, что россияне добавляют эту приправу потому, что они привыкли к «характерному восточноевропейскому вкусу». Девушку также удивило, что укроп можно найти даже в чипсах, жаренном картофеле, сыре, пицце и даже суши.

Лиза отметила, что это растение может подчеркнуть вкус блюда, а может его «убить». И добавила, что в России любят укроп настолько, что космонавты якобы даже просили доставить его на МКС.