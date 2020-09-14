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Дети звезд, не унаследовавшие внешность родителей 

Елена Красовская 14 сентября 2020
Видео рассказывает о детях звёзд которые не унаследовали внешность родителей. Законы генетики диктуют, что дети наследуют особенности внешности родителей, но так бывает не всегда. Иногда сыновья и дочери получают внешность от бабушек и дедушек и даже более древних предков и совсем не походят на отцов и матерей. Какие же наследники громких фамилий разительно отличаются от звёздных родителей? Ролик покажет, как выглядят сыновья Анны Михалковой, дочь Кристины Орбакайте, дети Тины Канделаки и другие выходцы из знаменитых семей.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что назван способ отучить школьников курить.
Дети , Видео , Звёзды , Красота , Тина Канделаки , Кристина Орбакайте , Анна Михалкова
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