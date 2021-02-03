Медики увидели опасность в цвете детских купальников 

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Медики рассказали об опасности выбора цвета детских купальников. Об этом сообщает Mirror.

В австралийском сообществе Facebook CPR Kids, которое возглавляют педиатрические медсестры, появился сделанный в бассейне кадр. На фото запечатлен ребенок в синих плавках, но из-за цвета купального костюма он не сразу бросается в глаза.

По словам экспертов, лучше выбирать детские купальники в ярких цветах. Таким образом в случае экстренной ситуации ребенка можно будет четко разглядеть в толще воды.