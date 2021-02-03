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Медики увидели опасность в цвете детских купальников 

Катерина Саломе 3 февраля 2021
Медики увидели опасность в цвете детских купальников
Фото: depositphotos.com
Медики рассказали об опасности выбора цвета детских купальников. Об этом сообщает Mirror.
В австралийском сообществе Facebook CPR Kids, которое возглавляют педиатрические медсестры, появился сделанный в бассейне кадр. На фото запечатлен ребенок в синих плавках, но из-за цвета купального костюма он не сразу бросается в глаза.
По словам экспертов, лучше выбирать детские купальники в ярких цветах. Таким образом в случае экстренной ситуации ребенка можно будет четко разглядеть в толще воды.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что российская мебель может быть опасна для здоровья.
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