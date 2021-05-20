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Родители предупредили об опасном тренде в Сети

Мария Грибова
10 часов назад
У подростков, которые регулярно публикуют ролики в социальной сети Tik Tok, появился новый тренд — ради нового видео юные блогеры убегают из дома на 48 часов. Об этом сообщает The Independent.
Родители предупредили об опасном тренде в Сети
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам одного из пользователей, дети от 14 лет бесследно исчезают, «чтобы посмотреть, насколько много внимания и истерии они смогут вызвать» своим отсутствием.
Впервые об этом заговорили после того, как две школьницы в возрасте 14 и 15 лет пропали без вести на выходных в британском городе Стоктон. Подростков нашли, однако в полиции не указали на наличие прямых доказательств того, что они сбежали из дома ради ролика в TikTok.
Многие также отмечали, что подобные случаи фиксируются в разных странах мира, не только в Англии. Обеспокоенные родители настаивают на серьезности ситуации.
Ранее "Рамблер" писал о том, что раскрыты два главных правила выбора клубники.
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