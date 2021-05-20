Родители предупредили об опасном тренде в Сети

У подростков, которые регулярно публикуют ролики в социальной сети Tik Tok, появился новый тренд — ради нового видео юные блогеры убегают из дома на 48 часов. Об этом сообщает The Independent.

По словам одного из пользователей, дети от 14 лет бесследно исчезают, «чтобы посмотреть, насколько много внимания и истерии они смогут вызвать» своим отсутствием.

Впервые об этом заговорили после того, как две школьницы в возрасте 14 и 15 лет пропали без вести на выходных в британском городе Стоктон. Подростков нашли, однако в полиции не указали на наличие прямых доказательств того, что они сбежали из дома ради ролика в TikTok.