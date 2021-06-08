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Женщина родила десятерню и побила мировой рекорд

Диана Товсепова
8 июня 2021
Новый мировой рекорд установила женщина из ЮАР, родившая сразу 10 детей. Об этом сообщает местный портал IOL.
Женщина родила десятерню и побила мировой рекорд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Так, сообщается, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле на восьмом месяце родила семь мальчиков и трех девочек. При этом врачи ожидали восемь детей.
Предыдущего рекорда добилась жительница Мали, родившая девять детей.
Дети,Филипп Киркоров,
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