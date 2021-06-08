Женщина родила десятерню и побила мировой рекорд

Новый мировой рекорд установила женщина из ЮАР, родившая сразу 10 детей. Об этом сообщает местный портал IOL.

Так, сообщается, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле на восьмом месяце родила семь мальчиков и трех девочек. При этом врачи ожидали восемь детей.