Многие родители сталкиваются с тем, что ребенок довольно долгое время не может научиться правильно произносить букву "Р". "Рамблер" публикует для вас видео пользовательницы TikTok, которое может помочь вам справиться с этой проблемой.

Зачастую к определенному возрасту ребенка родители принимают решение обратиться за помощью к логопеду. Однако существуют способы, которые могут помочь самостоятельно и в домашних условиях добиться хорошего результата.