Многие родители сталкиваются с тем, что ребенок довольно долгое время не может научиться правильно произносить букву "Р". "Рамблер" публикует для вас видео пользовательницы TikTok, которое может помочь вам справиться с этой проблемой.
Зачастую к определенному возрасту ребенка родители принимают решение обратиться за помощью к логопеду. Однако существуют способы, которые могут помочь самостоятельно и в домашних условиях добиться хорошего результата.
Пользовательница социальной сети TikTok @k_logopedy в своем видео продемонстрировала простой и эффективный метод, который, судя по отзывам, помог не одному ребенку освоить сложное произношение этой буквы.
Ранее "Рамблер" показывал, как проходит "День Деда Мороза и Снегурочки" у славян.