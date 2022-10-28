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2 часа назад

Простой способ научить ребенка говорить букву «Р»: видео

Мира Маркина

Многие родители сталкиваются с тем, что ребенок довольно долгое время не может научиться правильно произносить букву "Р". "Рамблер" публикует для вас видео пользовательницы TikTok, которое может помочь вам справиться с этой проблемой.

Зачастую к определенному возрасту ребенка родители принимают решение обратиться за помощью к логопеду. Однако существуют способы, которые могут помочь самостоятельно и в домашних условиях добиться хорошего результата.

Как слишком строгое воспитание меняет ДНК ребенка

Пользовательница социальной сети TikTok @k_logopedy в своем видео продемонстрировала простой и эффективный метод, который, судя по отзывам, помог не одному ребенку освоить сложное произношение этой буквы.

Ранее "Рамблер" показывал, как проходит "День Деда Мороза и Снегурочки" у славян.

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