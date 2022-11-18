Психолог рассказал, какие фразы родителей вредят психике ребенка

Психолог Никита Борисов перечислил фразы родителей, которые способны разрушить детскую психику. Его слова в своем материале цитирует издание "Газета.ру".

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Психолог обратил внимание родителей на слова, которые мы зачастую бросаем детям, не осознавая, какой вред они могут нанести незрелой психике ребенка. К таким относятся фразы "у нас нет денег", "у меня нет времени", "ты мог бы и лучше", "хватит уже" и "давай быстрее".

Борисов объяснил, почему считает эти фразы "опасными". Например, когда вы говорите ребенку, что он мог бы сделать лучше, он чувствует обесценивание своего труда. Гораздо важнее хвалить ребенка за его старания, нежели акцентировать внимание на недостатках. Это будет лучшей мотивацией.

Фразы типа "у меня нет времени" и "хватит уже", "давай быстрее" могут говорить ребенку, будто он не достоин вашего внимания. Дитя может усомниться в том, что имеет значимость для вас.

А безобидная на первый взгляд фраза "у нас нет денег", как оказывается, может заставить ребенка винить себя в том, что его запросы создают трудности для семьи.

«Стоит помнить, что у каждого человека есть свои недостатки, и ребенок не исключение. Ваша родительская задача – принимать и помогать исправить эти недостатки, а не гнобить ребенка. А вообще не так страшно, что говорить. Важно – как часто и как. Один раз не страшно, но, если вы повторяете упреки постоянно, это может негативно отразиться на ребенке в будущем», – подытожил психолог.