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37 минут назад

Психолог Дмитриева раскрыла способ приучить ребенка спать в своей кровати

Стелла Шмель

Экспертный психолог Виктория Дмитриева рассказала, как можно быстро приучить ребенка спать в своей кровати. Ее слова приводит "Доктор Питер".

Раскрыт способ приучить ребенка спать в своей кровати
Фото: UNSPLASH.COMUNSPLASH.COM

"Если вы давно хотите отучить ребенка от сна с родителями, но что-то никак не получается, задумайтесь — так ли сильно вы хотите этого? Или ребенок, спящий рядом с вами, вам для чего-то нужен?

Например, вы не хотите близости с мужем, спящий рядом ребенок может стать «отмазкой», чтобы напрямую не отказывать супругу", - отметила эксперт.

Психолог уверена, что спать в своей собственной постели ребенка следует приучать в игровой манере. Например, Дмитриева рекомендует давать ребенку "билетик" в родительскую спальню, воспользоваться которым можно лишь один раз за ночь.

Простой способ научить ребенка говорить букву «Р»: видео

"После этого вы аккуратно отводите малыша в свою спальню, но билет оставляете ему. Если же ребенок придет в спальню повторно, то вы забираете билет и все равно отводите в детскую".

Еще один способ требует больших временных затрат, но может быть неплохой альтернативой первому:

"Например, если ребенок хочет пойти на картинг, то в течение месяца он должен спать в своей кровати, к цели его приближают улыбки, которые он ставит в календаре вместе с родителями".

Ранее мы публиковали видеоинструкцию, которая также поможет приучить ребенка спать в своей постели.

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