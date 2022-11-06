Раскрыт способ приучить ребенка спать в своей кровати

"Если вы давно хотите отучить ребенка от сна с родителями, но что-то никак не получается, задумайтесь — так ли сильно вы хотите этого? Или ребенок, спящий рядом с вами, вам для чего-то нужен?



Например, вы не хотите близости с мужем, спящий рядом ребенок может стать «отмазкой», чтобы напрямую не отказывать супругу", - отметила эксперт.