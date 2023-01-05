Почему опасно давать ребенку гаджеты "для успокоения"

В современном мире дети привыкают к гаджетам с ранних лет. Нередко еще до того, как научились ходить. Родители дают чадам телефоны и планшеты, чтобы успокоить их, или же когда нет времени развлекать ребенка иным способом. И немногие из них задумываются о том, как электронные устройства на самом деле влияют на маленьких детей. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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С 2018 по 2020 год ученые проводили исследование, в котором приняли участие 422 семьи с детьми от трех до пяти лет.

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В ходе работы эксперты выяснили, что, если регулярно давать чаду гаджет в целях успокоения, то в перспективе его перепады настроения будут случаться чаще, а еще повысится импульсивность. Наиболее негативный эффект девайсы оказывают на мальчиков, для которых и без того свойственна гиперактивность и импульсивность. Если дети постоянно отвлекаются на гаджеты, у них попросту не развивается способность самостоятельно контролировать эмоции.

По мнению ученых, полностью изолировать детей от техники не стоит. Но крайне важно, чтобы ее использование было дозированным и не являлось единственно возможным способом успокоить малыша. В противном случае, ребенок захочет проводить за планшетом или смартфоном все больше и больше времени, что не только скажется на его психике, но также отдалит от родителей.

В качестве альтернативы гаджетам специалисты посоветовали несколько способов, которые без вреда помогут успокоить ребенка. К примеру, можно задействовать разные органы чувств (слушать музыку, мять пластилин или прыгать на батуте) и при этом просить малыша называть свои эмоции и описывать их. Так он научится лучше понимать себя и свои чувства.