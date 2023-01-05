Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Почему опасно давать ребенку гаджеты "для успокоения"

Мира Маркина

В современном мире дети привыкают к гаджетам с ранних лет. Нередко еще до того, как научились ходить. Родители дают чадам телефоны и планшеты, чтобы успокоить их, или же когда нет времени развлекать ребенка иным способом. И немногие из них задумываются о том, как электронные устройства на самом деле влияют на маленьких детей. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Почему опасно давать ребенку гаджеты "для успокоения"
Фото: UnsplashUnsplash

С 2018 по 2020 год ученые проводили исследование, в котором приняли участие 422 семьи с детьми от трех до пяти лет.

Видео дня

В ходе работы эксперты выяснили, что, если регулярно давать чаду гаджет в целях успокоения, то в перспективе его перепады настроения будут случаться чаще, а еще повысится импульсивность. Наиболее негативный эффект девайсы оказывают на мальчиков, для которых и без того свойственна гиперактивность и импульсивность. Если дети постоянно отвлекаются на гаджеты, у них попросту не развивается способность самостоятельно контролировать эмоции.

По мнению ученых, полностью изолировать детей от техники не стоит. Но крайне важно, чтобы ее использование было дозированным и не являлось единственно возможным способом успокоить малыша. В противном случае, ребенок захочет проводить за планшетом или смартфоном все больше и больше времени, что не только скажется на его психике, но также отдалит от родителей.

Почему дети так любят бывать в гостях у бабушки и дедушки

В качестве альтернативы гаджетам специалисты посоветовали несколько способов, которые без вреда помогут успокоить ребенка. К примеру, можно задействовать разные органы чувств (слушать музыку, мять пластилин или прыгать на батуте) и при этом просить малыша называть свои эмоции и описывать их. Так он научится лучше понимать себя и свои чувства.

Также можно закреплять ассоциации конкретных эмоций с цветами или обратиться к замещающему поведению. Например, если малыш склонен обижать других детей в порыве злости, можно объяснить ему, что в таких случаях стоит бить подушку, а не вымешать негодование на другом человеке. Эксперты также подчеркнули, что крайне важно доносить эти техники до детей, когда они спокойны и расположены к общению.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители