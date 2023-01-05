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1 час назад

Ортопед рассказала, можно ли детям носить валенки

Мира Маркина

Детский ортопед Светлана Коршунова рассказала в беседе с Москвой 24, не вредно ли маленьким детям ходить в валенках.

Ортопед рассказала, можно ли детям носить валенки
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

По словам специалиста, валенки станут хорошим вариантом для зимы, однако стоит отдавать предпочтение классическим советским валенкам с галошами. Их достоинство в том, что они со временем стаптываются под ножку ребенка, и таким образом формируется, можно сказать, своеобразная анатомическая стелька.

Передняя часть валенка неподвижна, однако стопа все равно работает полностью, благодаря форме этого вида обуви, отмечает Коршунова.

Также ортопед отметила, что, несмотря на то, что валенки "подстраиваются" под ножку ребенка, внешне они выглядят совершенно одинаково, потому особенно важно пометить, какой из них правый, а какой – левый.

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Также валенки хороши тем, что в них нога не потеет и не мерзнет. Особенно актуальна такая обувь для малышей, которые на прогулке еще просто лежат в коляске – из-за отсутствия активностей в любой другой обуви ножка ребенка скорее всего замерзнет.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему в офисе зимой нужна сменная обувь.

Дети,
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