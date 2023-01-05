Ортопед рассказала, можно ли детям носить валенки

Детский ортопед Светлана Коршунова рассказала в беседе с Москвой 24, не вредно ли маленьким детям ходить в валенках.

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По словам специалиста, валенки станут хорошим вариантом для зимы, однако стоит отдавать предпочтение классическим советским валенкам с галошами. Их достоинство в том, что они со временем стаптываются под ножку ребенка, и таким образом формируется, можно сказать, своеобразная анатомическая стелька.

Передняя часть валенка неподвижна, однако стопа все равно работает полностью, благодаря форме этого вида обуви, отмечает Коршунова.

Также ортопед отметила, что, несмотря на то, что валенки "подстраиваются" под ножку ребенка, внешне они выглядят совершенно одинаково, потому особенно важно пометить, какой из них правый, а какой – левый.