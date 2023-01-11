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41 минуту назад

Как нельзя наказывать ребенка

Мира Маркина

В то время, как одни родители лояльны в воспитании и пытаются строить диалог со своими детьми, другие куда более консервативны и руководствуются кнутом вместо пряника. Однако многие мамы и папы даже не подозревают о том, как наказания в детстве влияют на всю последующую жизнь чада.

Как нельзя наказывать ребенка
Фото: Кадр из сериала "Детство Шелдона"Кадр из сериала "Детство Шелдона"

Подробнее о том, как нельзя наказывать ребенка – в материале "Рамблера".

Физические наказания

Такой метод воспитания прежде всего является насилием по отношению к ребенку. Как минимум, побои будут малоэффективны и не помогут малышу осознать свою вину. Как максимум, такие наказания спровоцируют моральные и психологические проблемы, которые даже спустя десятилетия будут мешать уже взрослому человеку построить счастливую жизнь.

Наказания "для профилактики"

Дабы воспитать в детях дисциплину, некоторые родители склонны наказывать их "для профилактики". Вот только несправедливые наказания не способны культивировать в маленьком человеке положительные качества. Они лишь взрастят в ребенке обиду и недоверие по отношению к взрослым.

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Публичные наказания

Если ребенок провинился в компании друзей или одноклассников, не нужно публично отчитывать его на глазах у всех. Скорее всего, это крайне негативно скажется на его самооценке, а еще может быть поводом для буллинга. Гораздо лучше провести воспитательную беседу тет-а-тет без посторонних ушей и глаз.

Критика ребенка

"Ты – ужасный ребенок!" и "Этот поступок неприемлем, потому что..." – две совершенно разные фразы, которые по-разному влияют на чадо. Первая формулировка оскорбляет, унижает и порождает глубокую обиду. Вторая воспринимается гораздо легче, поскольку вы критикуете не личность ребенка, а его поведение и объясняете, почему оно неправильно.

Замалчивание причины

Наказывая ребенка, важно четко объяснять, в чем конкретно он провинился. Так он сможет сделать для себя выводы и не повторять ошибок в будущем. Если же вы просто отчитаете малыша без объяснения причин, ваше наказание будет абсолютно бесполезным в долгосрочной перспективе.

Дети,Оксана Самойлова,
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