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1 час назад

Почему нельзя стричь детей до года

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Существует распространенное убеждение, что до года детей стричь нельзя. Откуда пошло это суеверие и что об этом думает медицина? Рассказываем в материале "Рамблера".

Почему нельзя стричь детей до года
Фото: pxhere.compxhere.com

На Руси люди верили, что волосы обладают особой ценностью, так как связывают человека с высшими силами. Поэтому до определенного возраста стричь детей строго запрещалось. Еще наши предки были уверены, что в волосах хранится весь ум человека. Если состричь их слишком рано, есть риск, что ребенок вырастит не очень умным.

Согласно христианским традициям, волосы тоже должны были оставаться цельными до года. При этом тот, кто принимал у женщины роды и помогал младенцу появиться на свет, должен был отстричь с его головы первый пушок. Волосы связывали красной лентой и прятали за иконой в красном углу.

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Но что об этом думают современные медики? Действительно ли стричь детей младше года нельзя? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева. По его словам, у суеверия есть медицинское объяснение, и оно не настолько бессмысленно, как может показаться.

Здесь есть четыре важных аспекта. Первый — если стричь ребенка до года, есть риск повреждения кожи головы. Второй — стрижка — это большой психологический стресс для младенца. Третий — во время стрижки есть риск задеть родничок. И четвертый — существует также риск повреждения слабых волосяных луковиц. Это может привести к потере объема волос и замедлению темпа роста. Поэтому, если речь идет о стрижке маленького ребенка, лучше просто подровнять волосы.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Дети,ПРЕДОК,
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