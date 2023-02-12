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1 час назад

3 лучшие настольные игры для семейного вечера

Мира Маркина

Настольные игры — идеальный вариант для семейного времяпрепровождения. Если вы еще не пробовали этот вид досуга, пора срочно это исправить! Рассказываем про самые интересные настольные игры в материале "Рамблера".

3 лучшие настольные игры для семейного вечера
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Имаджинариум"

Эта игра — проверка на воображение и интуицию. Игроки должны по очереди придумывать ассоциации к странным картинкам и угадывать ассоциации других игроков. Ведущий выбирает одну из своих карт, кладет ее рубашкой вверх и называет любую ассоциацию, которую у него вызывает нарисованное изображение. Затем остальные игроки кладут по одной своей карте, которая больше всего, по их мнению, подходит под описание. Основная задача — понять, какую карточку из всех положил ведущий.

"Колонизаторы"

unsplash.com

Это популярная по всему миру игра-стратегия, в которой вы выступаете в роли поселенцев, осваивающих остров Катан. Вы добывает важные ресурсы, строите поселения, города и дороги, защищаетесь от разбойников и торгуетесь с соседями. Задача — построить как можно больше населенных пунктов, создать самую длинную дорогу и большую армию. Базовая версия рассчитана на 3-4 человек, но потом можно купить расширение, позволяющее одновременно играть 5-6 людям.

Советские игры, которым можно научить своих детей

"Уно"

unsplash.com

"Уно" — это веселая карточная игра с очень простыми правилами. Задача игроков — быстрее всех избавиться от своих карт. По очереди все участники выкладывают на стол карту, которая по цвету или картинке совпадает с той, что уже лежит на игровом поле. Советуем играть в двустороннюю версию "Уно": в любой момент колода может перевернуться на другую сторону и поменять ход игры.

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