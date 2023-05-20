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Как умение ребенка лгать влияет на его успех в жизни

С малых лет родители объясняют своим детям, что ложь – это плохо. Особенно, если чадо решает солгать маме или папе.

Как умение ребенка лгать влияет на его успех в жизни
© Кадр из сериала "Детство Шелдона"

Однако ученые выяснили, что порой детская ложь действительно бывает во благо. В частности, эксперты пришли к выводу, что, чем изобретательнее и правдоподобнее малыш врет в детстве, тем успешнее он может стать во взрослом возрасте.

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Согласно статистике, до 90% детей в возрасте четырех лет хотя бы раз пробовали обмануть родителей. При этом к 12 годам лгать начинают практически все дети, вне зависимости от того, как их воспитывали. Разница состоит лишь в том, что одни это делают искусно, а другие тут же выдают себя.

По словам директора Института детских исследований Университета Торонто доктора Кана Ли, те дети, у которых лучше развиты когнитивные способности, врут гораздо правдоподобнее сверстников. В связи с этим, вырастая, они добиваются больших успехов в жизни.

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Все дело в том, что за способность обманывать отвечают те же участки мозга, которые ответственны за логические рассуждения и мышления высшего порядка.

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