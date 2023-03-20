64-летняя Мадонна не только успешная поп-певица, но и примерная мать. У нее шестеро детей — двое родных и четверо приемных. В своих соцсетях она рассказала о правилах, которым должны следовать ее наследники.

Исполнительница опубликовала кадр, на котором запечатлена с табличкой в руках с надписью «Правила дома». Всего артистка упомянула пять пунктов: «улыбаться», «быть счастливыми», «слушать других», «говорить добрые слова» и «радоваться тому, что имеют». Эти то, к чему призывает звезда своих детей.

Соцсети

Напомним, самой старшей дочери артистки Лурдес 26 лет. Следом идет 22-летний сын Рокко. Для обоих Мадонна является биологической матерью. Приемным наследникам Дэвиду и Мерси по 17 лет, а самые младшие — 10-летние близнецы Стелла и Эстер.