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2 часа назад

Певица Мадонна озвучила пять правил, которым обязаны следовать ее дети

Катерина Саломе

64-летняя Мадонна не только успешная поп-певица, но и примерная мать. У нее шестеро детей — двое родных и четверо приемных. В своих соцсетях она рассказала о правилах, которым должны следовать ее наследники.

Исполнительница опубликовала кадр, на котором запечатлена с табличкой в руках с надписью «Правила дома». Всего артистка упомянула пять пунктов: «улыбаться», «быть счастливыми», «слушать других», «говорить добрые слова» и «радоваться тому, что имеют». Эти то, к чему призывает звезда своих детей.

Соцсети

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Напомним, самой старшей дочери артистки Лурдес 26 лет. Следом идет 22-летний сын Рокко. Для обоих Мадонна является биологической матерью. Приемным наследникам Дэвиду и Мерси по 17 лет, а самые младшие — 10-летние близнецы Стелла и Эстер.

Ранее мы писали о том, что Мадонна рассталась с парнем младше нее на 41 год.

Звёзды,Видео,Мадонна,
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