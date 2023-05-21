Сколько стоят частные школы для детей звезд

Знаменитости часто выбирают для своих детей известные частные школы. Обучение в них не бесплатно и стоит огромных денег.

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Как сообщает «КП», условия в них почти везде похожи — охрана, небольшие классы для индивидуального подхода к ученикам, полный день пребывания и питание. Рассказываем, сколько стоит год обучения и какие частные школы выбирают знаменитости для своих детей

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Джиган и Оксана Самойлова

Блогер и рэпер часто часто путешествуют за границу во время учебного года. Всего у Джигана и Самойловой четверо детей, из которых двое уже учатся — Ариела и Лея. Для них они выбрали элитную британскую частную школу в Барвихе. Здесь обучают как по российской программе, так и по международной, которая основана на английской национальной программе.

Учебный день разделен на два этапа: до обеда дети учатся по российской системе, а после — по зарубежной. При окончании выпускники получают отечественный аттестат, а также сдают тесты IGCSE и A-LEVEL — с ними можно пробовать получить высшее образование за пределами России.

Кроме того, налажено и онлайн обучение, что позволяет учиться дистанционно. Периодически дети пользуются этим — когда их родители в очередной раз едут путешествовать. Стоимость — 1,5 млн рублей за учебный год за одного ребенка.

Дети Елены Блиновской

Скандально известный блогер — мать четверых детей, трое из которых уже учатся в Первой московской гимназии. Там же когда-то учились и дети Аллы Пугачевой. С первого класса часть предметов основной программы преподается на двух языках: русском и английском. Сама Блиновская частной системой образования была довольна и отмечала, что за успеваемостью детей и вовсе следит гувернантка.

Стоимость года обучения там — 1,68 млн рублей. За эту сумму дети получат уроки, дополнительные занятия, помощь с решением домашнего задания, доступ к секциям, кружкам, питание, помощь психологов и прочее.

Подольская и Пресняков

У музыканта Владимира Преснякова и певицы Натальи Подольской двое детей. Старший сын, Артемий, уже заканчивает первый класс в школе полного дня. Как рассказывала исполнительница, они выбрали такой вариант, чтобы сэкономить и собственное время.

«Первую половину дня дети учатся, а во второй ходят в секции и делают домашние задания, что для меня тоже большое счастье. Я не хочу делать домашние задания с ребенком», — заявляла она.

Стоимость обучения в этой школе составляет 800 тысяч рублей за учебный год за одного ребенка. Перед поступлением Артемий прошел тестирование, общение с психологом, учителем. Это обычная практика для частных школ перед зачислением и заключением договора.

А что за границей?

После начала спецоперации часть российских знаменитостей решили покинуть страну. Однако и там они предпочитают не обычные школы, а частные заведения. В частности, украинка Светлана Лобода теперь живет в Латвии — она пристроила 11-летнюю дочь Евангелину в самую дорогую латвийскую частную школу: Exupery International School находится в поселке, из которого до Юрмалы и Риги можно добраться за 15 минут на машине. Стоимость обучения там составляет 15 тысяч евро (почти 1,3 млн рублей) в год.

Дети уже упомянутой Пугачевой, двойняшки Лиза и Гарри, после переезда в Израиль пошли в King Solomon School. Она находится в 20 минутах езды на машине от израильского дома певицы в Герцлии. Детей возит на занятия, также как и раньше в Подмосковье, водитель.