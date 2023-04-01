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1 час назад

Звезды, которые лишили своих детей наследства

Мира Маркина

Многие люди завидуют детям звезд. Казалось бы, они еще при рождении вытянули счастливый билет в богатую и беспечную жизнь. Однако есть и обратная сторона медали: довольно часто дети знаменитостей остаются без гроша в кармане, когда родители решают лишить их наследства.

Звезды, которые лишили своих детей наследства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подробнее о звездах, которые не балуют своих чад – в материале "Рамблера".

Марк Цукерберг

Долларовый миллиардер Марк Цукерберг воспитывает троих дочерей, младшая из которых родилась совсем недавно – в марте 2023 года. Девочкам еще далеко до совершеннолетия, но их родители уже твердо решили пожертвовать 99% акций компании Facebook на благотворительность (именно эти акции составляют основу дохода Марка и его жены Присциллы).

Стинг

У легендарного певца не было цели оставить детей без наследства, но все же он признался, что большого состояния его шестерым отпрыскам не видать. Музыкант рассказал, что у него много "финансовых обязательств", куда уходит большая часть заработанных им денег.

Элтон Джон

Состояние знаменитого 76-летнего композитора оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов, однако его двое сыновей не получат отцовских денег. Джон считает, что многомиллионный капитал может разрушить жизнь его сыновей. А ему хочется, чтобы они научились зарабатывать самостоятельно.

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Джеки Чан

За свою впечатляющую карьеру в кино Джеки Чан заработал крупное состояние, но все свои деньги он решил пожертвовать благотворительным организациям. Актер хочет, чтобы его сын добился успехов собственным трудом и сумел самостоятельно обеспечить себя и свою семью.

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