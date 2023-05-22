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Как уберечь ребенка от травм: мнение эксперта

Летние каникулы – период прогулок на свежем воздухе, путешествий и активных развлечений. Однако они таят в себе не только море позитивных эмоций, но и опасность для здоровья ребенка.

Как уберечь ребенка от травм: мнение эксперта
© Unsplash

Езда на велосипеде, катание на роликовых коньках и самокате могут привести к царапинам, ушибам и даже переломам. А ранее не испробованные фрукты в экзотических странах – к отравлению или аллергии.

"Рамблер" расскажет об основных травмах и заболеваниях, которые подстерегают детей в летние месяцы.

По словам врача общей практики Дениса Прокофьева, выделить все риски, которые могут возникнуть, очень сложно. Однако основными среди них являются:

  • повреждение опорно-двигательного аппарата;
  • аллергические реакции немедленного типа;
  • повреждения кожного покрова;
  • септический шок;
  • гипертонический криз;
  • повреждения зрительного и слухового аппарата.

Как защитить ребенка от развития аллергии

Нельзя забывать и про активные ультрафиолетовые лучи, которые в летний сезон могут привести к солнечным ожогам.

Полностью ограничиться от названных травм невозможно, однако крайне важно знать определенный алгоритм действий, отмечает врач. Так, неотложная помощь при подобных ситуациях может проводиться в трех вариантах: это амбулаторно-поликлинические условия, бригада скорой помощи и реанимационные службы.

"Соответственно, самый важный этап — догоспитальный. Поэтому я бы рекомендовал родителям пройти подготовку по оказанию доврачебной помощи"

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
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