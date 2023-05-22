Как уберечь ребенка от травм: мнение эксперта
Летние каникулы – период прогулок на свежем воздухе, путешествий и активных развлечений. Однако они таят в себе не только море позитивных эмоций, но и опасность для здоровья ребенка.
Езда на велосипеде, катание на роликовых коньках и самокате могут привести к царапинам, ушибам и даже переломам. А ранее не испробованные фрукты в экзотических странах – к отравлению или аллергии.
"Рамблер" расскажет об основных травмах и заболеваниях, которые подстерегают детей в летние месяцы.
По словам врача общей практики Дениса Прокофьева, выделить все риски, которые могут возникнуть, очень сложно. Однако основными среди них являются:
- повреждение опорно-двигательного аппарата;
- аллергические реакции немедленного типа;
- повреждения кожного покрова;
- септический шок;
- гипертонический криз;
- повреждения зрительного и слухового аппарата.
Нельзя забывать и про активные ультрафиолетовые лучи, которые в летний сезон могут привести к солнечным ожогам.
Полностью ограничиться от названных травм невозможно, однако крайне важно знать определенный алгоритм действий, отмечает врач. Так, неотложная помощь при подобных ситуациях может проводиться в трех вариантах: это амбулаторно-поликлинические условия, бригада скорой помощи и реанимационные службы.
"Соответственно, самый важный этап — догоспитальный. Поэтому я бы рекомендовал родителям пройти подготовку по оказанию доврачебной помощи"Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог