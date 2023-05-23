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Малышева назвала две смертельно опасные ошибки родителей

Врач и телеведущая Елена Малышева вместе с детским иммунологом Андреем Продеусом в эфире программы "Жить здорово!" рассказала об ошибках, которые могут привести к смерти новорожденного ребенка.

Малышева назвала две смертельно опасные ошибки родителей
© Unsplash

Прежде всего Малышева призвала родителей не класть в кровать новорожденного подушку. Медик объяснила, что ребенок может случайно уткнуться лицом в подушку, задохнуться и умереть. Эксперт подчеркнула – до года от подушки нужно отказаться.

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Продеус, в свою очередь, предупредил родителей об опасности игрушек в кровати новорожденного. На время сна игрушки нужно убирать из кровати: во сне малыш может положить игрушку себе на лицо и умереть от нехватки воздуха.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Малышева опровергла пользу сухофруктов.

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