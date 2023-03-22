Елена Малышева опровергла пользу сухофруктов

Телеведущая и терапевт Елена Малышева назвала мифом пользу сухофруктов. Об этом она сообщила в новом выпуске программы "Жить здорово!".

Малышева отметила, что многие люди думают, что сухофрукты полезнее обычных фруктов. Однако это не так. Дело в том, что при высушивании используются высокие температуры. Они влияют на некоторые полезные компоненты, например на витамин С, который разрушается при 60 градусах.

Ее коллега Герман Гандельман поддержал телеведущую и отметил, что во фруктах и в сухофруктах содержатся полезные вещества антоцианы, которые способствуют профилактике диабета, онкологии и атеросклероза. Гандельман добавил, что в свежих фруктах этого компонента в несколько раз больше.