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3 часа назад

Елена Малышева опровергла пользу сухофруктов

Мария Каткова

Телеведущая и терапевт Елена Малышева назвала мифом пользу сухофруктов. Об этом она сообщила в новом выпуске программы "Жить здорово!".

Малышева отметила, что многие люди думают, что сухофрукты полезнее обычных фруктов. Однако это не так. Дело в том, что при высушивании используются высокие температуры. Они влияют на некоторые полезные компоненты, например на витамин С, который разрушается при 60 градусах.

Как нельзя хранить фрукты

Ее коллега Герман Гандельман поддержал телеведущую и отметил, что во фруктах и в сухофруктах содержатся полезные вещества антоцианы, которые способствуют профилактике диабета, онкологии и атеросклероза. Гандельман добавил, что в свежих фруктах этого компонента в несколько раз больше.

Ранее сообщалось, что диетолог предупредила, что для мозга фруктоза опаснее сахара.

Здоровье,Видео,Елена Малышева,
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