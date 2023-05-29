Психолог рассказал, стоит ли заставлять ребенка учиться на каникулах

Психолог Илья Слободчиков в беседе с радио КП рассказал, нужно ли заставлять ребенка учиться во время каникул.

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По словам эксперта, в этот период школьники должны отдохнуть и переключиться на другие виды деятельности. Слободчиков подчеркнул: даже если у ребенка не самые высокие оценки в школе, это не повод нагружать его уроками во время каникул.

Эффективней всего, по мнению психолога, начать подготовку к школе в последнюю неделю августа. В это время можно повторить материал и настроиться на учебную волну.

Слободчиков также добавил: не нужно заставлять детей читать, если это не доставляет им удовольствия. Однако можно воздействовать на чадо альтернативными методами: