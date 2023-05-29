Россияне потратят десятки тысяч рублей на выпускной для школьников в 2023 году

36% жителей России планируют потратить на выпускной для своего ребенка в этом году до 10 тысяч рублей, а еще 18% — от 10 до 20 тысяч рублей. Такие данные приводит «КП» со ссылкой на собственный опрос среди читателей, в котором приняли участие 3,8 тысячи человек.

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Согласно подсчетам аналитиков агентства SuperJob, для организации выпускного для девятиклассников родители собирают в среднем по 10,5 тысяч рублей за ученика, а для одиннадцатиклассников — 16,5 тысяч рублей. При этом в Москве сумма выше — 12,5 тысяч и 19 тысяч рублей для выпускных из 9 и 11 классов соответственно.

По сравнению с прошлым годом, на организацию праздника для девятиклассников родители тратят в среднем на 500 рублей больше, для одиннадцатиклассников — на 1,5 тысячи рублей больше.

Вместе с тем для некоторых и средняя по стране сумма окажется слишком большой. Согласно данным опроса «Комсомольской правды» среди родителей выпускников 9 и 11 классов треть из них собираются потратить до 10 тысяч рублей, а одна пятая — от 10 до 20 тысяч рублей. Еще 9% хотят уложиться в сумму в 20-30 тысяч рублей, а 6% — 30-50 тысяч рублей. Потратить 50-70 тысяч рублей планируют 2%, еще 1% — от 70 до 100 тысяч рублей.

Отметим, что еще 3% опрошенных родителей выпускников хотят потратить более 100 тысяч рублей. А в 25% случаев дети вовсе не пойдут на выпускной.