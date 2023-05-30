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Как ранняя покупка смартфона влияет на психику ребенка

В современном мире многие дети становятся обладателями смартфонов еще до того, как пойдут в первый класс. Родители приобретают чадам дорогостоящие гаджеты под действием нескольких факторов.

Как ранняя покупка смартфона влияет на психику ребенка
© Unsplash

Во-первых, им хочется, чтобы ребенок всегда был на связи. Во-вторых, малыш не должен быть хуже остальных – а остальные дети и во дворе, и в школе, как правило, уже с малых лет хвастаются смартфонами.

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Однако существует и обратная сторона медали: ученые бьют тревогу и советуют родителям не торопиться с покупкой телефона для ребенка. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Нейробиологи из американской некоммерческой организации Sapien Labs провели исследование, в котором приняли участие 28 тысяч людей в возрасте от 19 до 24 лет. Возраст испытуемых был выбран неслучайно – это первое поколение детей, у которого гаджеты могли быть с самого рождения.

В ходе работы специалисты пришли к неутешительным выводам. Оказалось, что люди, которые рано начинали пользоваться смартфоном (с шести лет), чаще сталкивались с суицидальными мыслями, ощущением оторванности от реальности, а также испытывали агрессию. При этом у женщин все это проявлялось ярче, чем у мужчин.

Вместе с тем добровольцы, которые стали обладателями смартфонов лишь в подростковом возрасте, проявляли большую уверенность в себе и умели строить более здоровые отношения с окружающими людьми.

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В заключение ученые подчеркнули: чем позже в жизни ребенка появляется смартфон, тем меньше вероятность, что во взрослом возрасте он столкнется с серьезными психическими проблемами.

"Важно, чтобы мы продолжали изучать эту взаимосвязь и работали над разработкой эффективных вмешательств, которые помогут поддержать здоровое умственное развитие в эпоху цифровых технологий", – отметила главный научный сотрудник Тара Тиагараджан.

С каждым годом родители все раньше покупают детям смартфоны. Эксперт выразила надежду, что новые исследования и работа в данной области помогут обратить процесс вспять и сделать так, чтобы дети знакомились с гаджетами гораздо позже.

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