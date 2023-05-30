Сервис путешествий Туту составил подборку регионов России, куда можно поехать с детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса.

В Калининградской области эксперты советую покормить чаек и кошек в Зеленоградске, посетить пляжи в поселке Янтарный, послушать орган в кафедральном соборе.

Воронежская область, по мнению специалистов сервиса Туту, интересна с точки зрения музеев. Например, можно посетить корабль-музей "Гото Предестинация" и выяснить, почему именно в этом городе Петр I решил строить флот. Почувствовать себя членами королевской семьи можно во дворце Ольденбургских в Рамони. Есть возможность взаимодействия с разными животными: с бизонами и яками в зоопитомнике "Червлёный Яр" и с альпаками в парке "Белый колодец".

В Ярославской области, конкретно в Переславле-Залесском, можно полетать на воздушном шаре, а также выбрать другие активные виды отдыха, например покататься на лодке или сапе. В регионе также есть макет Золотого кольца России, сыроварня Марии Коваль.

Самарская область известна музеем "Самара космическая", где можно увидеть настоящую ракету "Союз". В Тольятти располагается завод "АвтоВАЗ", который может быть интересен детям, интересующимся автомобилями.

Много интересного, помимо традиционных достопримечательностей, попадающих в туры, можно увидеть в Московской области. Например, в коломенском музее "Калачная" учат печь куличи, а в "Музейной фабрике коломенской пастилы" угощают чаем с фирменными сладостями. В Зарайске, который находится недалеко от Коломны, находится первая российская коврижечная.

Эксперты также обращают внимание на Рязанскую, Мурманскую и Свердловскую области. Интересны детям, по их мнению, будут и Алтай и Карелия.

Также среди интересных регионов России для отдыха с детьми эксперты отметили Рязанскую, Мурманскую, Свердловскую области, Алтай и Карелию.