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Психолог Климова назвала возраст, когда мать должна прекратить помогать сыну с интимной гигиеной

Специалист по половому воспитанию, психолог Любовь Климова рассказала, когда стоит доверять ребенку вопросы собственной интимной гигиеной.

Назван возраст, когда матери не стоит помогать сыну с интимной гигиеной
© Unsplash.com

Специалист объяснила, что мальчики с двух-трех лет хотят делать самостоятельно многие вещи, то их нужно в этом поощрять.

Уже к пяти годам, у большинства малышей, появляется чувство стыдливости, которое нужно уважать. Родителям стоит объяснить ребенку важность правил купальника, когда интимные части тела, находящиеся под бельем, должны быть доступны только самому ребенку. Затем ребенку нужно четко объяснить, что все, что под купальникам нельзя никому позволять фотографировать, трогать и смотреть.

Чтобы самим соответствовать своим объяснениям, родителям также стоит прекратить участвовать в интимной гигиене ребенка после пяти лет.

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