Психолог рассказала, как реагировать на плохую оценку ребенка

Выпускники уже начали узнавать свои первые оценки за ЕГЭ и ОГЭ. Однако результаты не всегда соответствуют ожиданиям родителей. О том, как следует реагировать на плохие оценки ребенка, "Аргументам и Фактам" рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы, заведующая кафедрой клинической психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова России Вера Никишина.

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Во-первых, по словам специалиста, не стоит прибегать к обвинениям. Они приводят либо к стратегии избегания ("вообще ничего не хочу делать"), либо к стратегии обвинения ("вы меня достали, и я тоже вам назло не буду ничего делать"). В этой связи родителям важно сделать паузу и спросить себя, что беспокоит именно их самих в данной ситуации. Возможно, замешаны личные страхи, ассоциации с собственными неудачами.

Во-вторых, нужно оперативно справиться со своей собственной реакцией, отмечает эксперт. Только после этого родитель может подойти к реакции ребенка, которому тоже плохо в этот момент, обратила внимание Вера Никишина.

Единой оптимальной инструкции для всех не существует, однако у взрослого человека за плечами имеется опыт совладания с собой, определенные действия, которые ранее помогали ему в эмоциональных ситуациях. Необходимо их придерживаться, резюмировала психолог.