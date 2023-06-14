Как научить ребенка есть меньше сладостей

Многие дети не представляют свою жизнь без сладостей. Кому-то родители начинают позволять конфеты еще в раннем возрасте, кому-то в более позднем, но так или иначе найти ребенка, равнодушного к сладостям, почти невозможно.

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Но если одни дети потребляют сахар в меру, то другие могут пускаться в крайности. Во втором случае злоупотребление конфетами может привести к различным негативными последствиям: от небольшой аллергии до ожирения.

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Если вы заметили, что ваш ребенок излишне налегает на сахар, или же просто хотите сделать его рацион здоровее, важно придерживаться нескольких правил. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Меняйте рацион постепенно

Не стоит в одночасье лишать ребенка всех привычных лакомств. Посудите сами: смогли вы бы за один день отказаться от десертов, жирной пищи, глютена и вредных привычек? Для ребенка смена рациона может быть еще болезненнее, потому что те зоны мозга, которые отвечают за силу воли и самоконтроль, у него еще недостаточно развиты.

Будьте снисходительны и меняйте рацион постепенно: например, сначала откажитесь от фастфуд-еды (в ней также много сахара), а в следующем месяце попробуйте придумать альтернативу привычным десертам.

Не покупайте сладкие напитки

Соки и сладкие газировки крайне притягательны для детей и своим вкусом, и ярким дизайном. Однако все эти напитки – лишь пустые калории и ненужный сахар. Маркировке "без сахара" также не стоит доверять: сахарозаменители подчас бывают вреднее самого сахара.

Установите правило: дома можно пить только натуральные напитки. Например, воду, компот, чай или лимонад без сахара.

Приучите ребенка к полезным сладостям

Так или иначе глюкоза необходима организму, но получать ее стоит из натуральных продуктов. Вместо шоколадки или печенья предложите чаду здоровую сладость: ягоды, фрукты или сухофрукты. К слову, всем этим также можно разнообразить каши по утрам.

Уделите внимание завтраку