Не просто кошмар: почему дети страдают от ночных терроров
Ребенок может проснуться ночью не только из-за кошмаров. Резкое пробуждение, крики, плач, неспособность сразу узнать родителей могут быть признаками другого состояния — ночных терроров.
«Рамблер» рассказывает, как появляются ночные терроры и можно ли помочь ребенку во время приступов.
Что такое ночные терроры
Night terrors или ночные терроры обычно относят к парасомниям — поведенческим феноменам, которые связаны с расстройством сна. Во время этого состояния ребенок пробуждается лишь частично, начинает плакать и кричать. Кроме того, он будет потеть, а его сердце — учащенно биться, как будто при испуге. Исследование JAMA Pediatrics показало, что чаще всего ночные терроры встречаются у детей в возрасте до полутора лет. Однако, как отмечают исследователи, ночные терроры случались хотя бы один раз примерно у 56% детей до 13 лет.
Другие признаки ночного террора:
- Испуганный и остекленевший взгляд.
- Ребенок может биться и толкаться во время приступа.
- Ребенок узнает родителя не сразу — иногда через несколько минут.
- На следующее утро ребенок не помнит о произошедшем ночью.
Родители могут ошибочно спутать ночной террор с пробуждением от кошмара. Все сны, в том числе ночные кошмары, люди видят во время фазы быстрого сна. Это более легкая стадия сна, когда человека еще можно разбудить без особого труда. А вот ночные терроры, как правило, происходят на стадии глубокого сна.
Почему такое происходит
Ребенок может страдать из-за ночных терроров по разным причинам:
- Недостаток сна.
- Сильный стресс.
- Резкая смена температуры в комнате.
- Лихорадка при болезни.
- Слишком громкий шум.
Исследователи из JAMA связывают появление ночных терроров с лунатизмом и генетической предрасположенностью. Примерно треть детей, с которыми случались ночные терроры, ходили во сне. А дети, чьи родители были лунатиками, в итоге становятся ими гораздо чаще.
Что делать родителям
Во время ночного террора родители должны сохранять спокойствие. Обычно этот эпизод больше пугает их, чем самого ребенка. Не пытайтесь окончательно разбудить его. Убедитесь, что ваш ребенок не может причинить себе вред, и постарайтесь удержать его в постели в безопасности. К счастью, это состояние не вечно: у большинства детей приступы заканчиваются уже к 10 годам.