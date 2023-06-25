Почему дети страдают от ночных терроров

Ребенок может проснуться ночью не только из-за кошмаров. Резкое пробуждение, крики, плач, неспособность сразу узнать родителей могут быть признаками другого состояния — ночных терроров.

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«Рамблер» рассказывает, как появляются ночные терроры и можно ли помочь ребенку во время приступов.

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Что такое ночные терроры

Night terrors или ночные терроры обычно относят к парасомниям — поведенческим феноменам, которые связаны с расстройством сна. Во время этого состояния ребенок пробуждается лишь частично, начинает плакать и кричать. Кроме того, он будет потеть, а его сердце — учащенно биться, как будто при испуге. Исследование JAMA Pediatrics показало, что чаще всего ночные терроры встречаются у детей в возрасте до полутора лет. Однако, как отмечают исследователи, ночные терроры случались хотя бы один раз примерно у 56% детей до 13 лет.

Другие признаки ночного террора:

Испуганный и остекленевший взгляд.

Ребенок может биться и толкаться во время приступа.

Ребенок узнает родителя не сразу — иногда через несколько минут.

На следующее утро ребенок не помнит о произошедшем ночью.

Родители могут ошибочно спутать ночной террор с пробуждением от кошмара. Все сны, в том числе ночные кошмары, люди видят во время фазы быстрого сна. Это более легкая стадия сна, когда человека еще можно разбудить без особого труда. А вот ночные терроры, как правило, происходят на стадии глубокого сна.

Почему такое происходит

Ребенок может страдать из-за ночных терроров по разным причинам:

Недостаток сна.

Сильный стресс.

Резкая смена температуры в комнате.

Лихорадка при болезни.

Слишком громкий шум.

Исследователи из JAMA связывают появление ночных терроров с лунатизмом и генетической предрасположенностью. Примерно треть детей, с которыми случались ночные терроры, ходили во сне. А дети, чьи родители были лунатиками, в итоге становятся ими гораздо чаще.

Что делать родителям