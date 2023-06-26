Из-за ряда особенностей дети более подвержены укусам, чем взрослые. В этой связи для их максимальной безопасности и комфорта важно соблюдать определенные правила поведения на природе. О том, как уберечь ребенка от неприятностей в летний период, "РИА Новостям" рассказала специалист Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Юлия Демина.

В первую очередь, за городом ребенок должен быть одет в светлые вещи с длинными рукавами и головной убор. Брюки желательно заправлять в высокие ботинки или в носки, а гулять и играть на скошенной траве, уточняет специалист.

Во-вторых, для профилактики укусов клещей на сегодняшний день существуют специальные средства – инсектоакарициды, которые, как правило, наносятся на верхнюю одежду.

"Но надо внимательно читать этикетку, потому что не все средства можно применять для детей. Средств от клещей, которые можно наносить непосредственно на кожу, на сегодняшний день нет", – обратила внимание Юлия Демина.

В-третьих, важно регулярно осматривать ребенка с ног до головы, так как клещ может находиться на коже человека в течение нескольких дней. Маленьких детей, по словам эксперта, следует проверять на наличие насекомых один раз в 15–20 минут. При этом необходимо объяснить ребенку, что при обнаружении на себе клеща надо незамедлительно сообщить об этом родителям, воспитателю или вожатому в летнем лагере.

Но есть и другие насекомые, которые способны омрачить отдых своим присутствием: комары, мошки, осы и др. Проблему можно решить с помощью нанесения на кожу различных репеллентов, напоминает специалист.

Эффективны в данном деле и фумигаторы. Действующие вещества, которые в них используются, обладают низкой токсичностью, содержатся в небольших концентрациях и проходят экспертизу в Роспотребнадзоре, отметила эксперт. Однако есть важные правила, которым необходимо следовать при использовании данных средств.

"Например, если мы используем фумигатор в помещении с открытыми окнами и форточками, мы можем его использовать в течение восьми часов, даже при нем лечь спать. Но если мы закрыли окна, то фумигатор можно использовать только один час".

При этом если в доме есть дети, то на время работы фумигатора их нужно вывести из комнаты, затем проветрить ее и только после этого разрешить детям вернуться, резюмировала эксперт.