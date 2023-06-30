Почему старшие дети вырастают умнее младших

Дети, воспитанные в одной семье, могут быть полными противоположностями друг друга. И дело тут не только в особенностях характеров чад. Ученые установили, что от того, каким по счету родился ребенок в семье, зависит и уровень его интеллекта.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Психологи из Норвегии Петер Кристенсен и Тор Бьеркедаль из Университета Осло протестировали коэффициент интеллектуальности (IQ) у 241 310 мужчин, которые либо были единственным ребенком в семье, либо имеют одного или двух братьев или сестер.

В ходе работы специалисты установили, что в семье с тремя детьми коэффициент интеллектуальности старших был в среднем на 2,3 пункта выше, чем у их младших братьев и сестер.

При этом самые младшие дети, у которых было два старших брата или две старшие сестры, отставали от старшего по коэффициенту интеллектуальности в среднем на 4,3 пункта.

По мнению психологов, интеллектуальное превосходство старших детей объясняется отнюдь не биологическими причинами, а тем фактом, что им так или иначе приходится участвовать в воспитании малышей. Даже в обеспеченных семьях, где родители могут позволить себе нянь, старшим нередко приходится проводить время с младшими и воспитывать их. Обучая своих братьев и сестер чему-либо, старшие дети сами начинают умнеть.

Исследование американских психологов также подтверждает выводы их норвежских коллег. Специалисты из США обратились к статистике и выяснили, что большую часть преуспевающих людей в мире составляют первенцы. К примеру, в Конгрессе США свыше 60% сенаторов являются первыми детьми в семье, среди 50 самых богатых людей в мире первенцами являются 65 %. И даже в спорте первенцы преуспели: среди чемпионов мира в силовых видах спорта процент первенцев превышает 70%.