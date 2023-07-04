Как сахар влияет на здоровье и поведение детей

Существуют различные точки зрения о пользе и вреде сахара. Иногда в фильмах родители говорят своим детям, что от десерта у них может разболеться живот. А перед сложным экзаменом, некоторые советуют побаловать себя шоколадом. По мнению третьих, сладости делают ребенка гиперактивным и раздражительным.

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Влияет ли углевод на растущий организм на самом деле – в материале "Рамблера".

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Исследования

Согласно ранее проведенным исследованиям, сахар не оказывает значительного эффекта на поведение, когнитивные функции или успеваемость. В ходе проведения экспериментов в данном направлении ученые давали участникам плацебо и сахар, а после – изучали их самочувствие, взаимодействие с окружающей средой и сверстниками, успешность выполнения различных задач и предоставления ответов на сложные и не очень вопросы.

Вместе с тем исследователи предположили, что сахароза все же может незначительно, но влиять на ребенка. Однако для этого у него должна быть высокая чувствительность к углеводу. Чтобы подтвердить или опровергнуть данную гипотезу, было решено провести новый эксперимент.

На этот раз к участию пригласили детей школьного возраста и разделили их на 3 группы. Одним следовало придерживаться диеты с высоким содержанием сахара без искусственных подсластителей, вторым – с низким содержанием сахара, но с преобладанием аспартама (искусственный подсластитель, который считается причиной гиперактивности у детей). В рационе испытуемых из 3-й группы, в свою очередь, присутствовало низкое содержание сахара, но было в избытке сахарина (искусственный подсластитель, который не связан с гиперактивностью).

Результаты

В итоге ученые не обнаружили каких-либо различий в поведении, концентрации, активности, настроении или успеваемости у чувствительных к сахару детей. Напротив, у участников, которые пили газировку с высоким содержанием сахара, наблюдались улучшение памяти и повышение успеваемости в классе по сравнению с детьми, отдававшим предпочтение низкоуглеводным напиткам. Кроме того, у испытуемых, которые ели закуски с высоким содержанием сахара, улучшилась память.