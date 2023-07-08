Что такое синдром среднего ребенка и к чему он приводит

В некоторых многодетных семьях дети часто борются за внимание родителей. Тяжелее всего приходится среднему ребенку. Он еще не настолько взрослый, чтобы быть наравне со старшим. При этом родители уделяют ему уже не так много внимания, ведь теперь в семье есть другой младший ребенок.

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Подробнее о том, что такое синдром среднего ребенка и как он влияет на семью, — в материале "Рамблера".

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Что такое синдром среднего ребенка

Синдром среднего ребенка — это психологическое состояние, при котором второй из трех детей чувствует себя некомфортно в семье. Чаще всего среднему ребенку кажется, будто родители обращают на него гораздо меньше внимания, чем на старшего и младшего.

Первым, кто утверждал, что позиция ребенка среди сестер и братьев — это важный фактор в формировании личности, был австрийский психиатр Зигмунд Фрейд. Синдром среднего ребенка более подробно описал уже психолог Альфред Адлер. Именно он говорил о том, что из-за недостатка внимания родителей ребенок чувствует себя брошенным.

Как синдром выражен

Исследование 2016 года показало, что средние дети меньше опираются на свою семью по сравнению с младшими и старшими братьями и сестрами. Кроме того, обычно средние дети сталкиваются со следующими проблемами:

Дети испытывают сложность в самоидентификации. У среднего ребенка обычно нет навыков старшего и привилегий младшего. Более того, часто такие дети пользуются вещами старшего и отдают свои младшему. Поэтому кажется, будто у них нет ничего своего. Они думают, что не уникальны.

Дети растут робким, довольствуются малым, а потому не раскрывают свой потенциал полностью.

Стараются соперничать с другими, хотят что-то доказать.

Не любят, когда сравнивают с другими братьями и сестрами.

С другой стороны, часто средний ребенок быстрее приспосабливается и имеет более гибкое мышление.

Как помочь среднему ребенку

Чтобы средний ребенок перестал чувствовать дискомфорт, родителям стоит: