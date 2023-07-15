Совет психолога: готов ли ребенок пойти в первый класс

Лето – период, когда родители будущих школьников должны определиться в какую школу и в этом ли году их ребенок пойдет в первый класс. Ведь к этому моменту уже важно собрать все необходимые документы.

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Однако далеко не для всех этот вопрос является простым. Кто-то отдает ребенка в школу в 6 лет, кто-то – тянет до 8. От чего зависит возраст, в котором стоит отдавать дитя в первый класс и что поможет в этом разобраться?

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"Рамблер" поговорил с психологом и узнал, что делать родителям, которые сомневаются, правильное ли решение они приняли и как понять, точно ли дошкольник готов к новому и важному этапу в своей жизни.

В настоящее время во всем мире огромные возможности для развития и обучения детей. И в первую очередь, это связано с количеством профильных школ с разными направлениями, целями обучения и программами среднего образования.

Родителям довольно не просто определиться, с какого возраста отправить ребенка в первый класс и в какую именно школу. Правильно сделать выбор в качестве фундамента поможет психотерапевтическая работа над собой, чтобы не перекладывать свои амбиции и незакрытые травмы на детей. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Например, многие взрослые мыслят из позиции демонстративных внутренних аспектов: «Мой ребенок пойдет в 5 лет в самый сложный по программе лицей, - всем расскажу, что у меня гениальный ребенок и как это престижно». Но отнюдь, часто амбиции родителей не совпадают с возможностями, а в будущем, и желаниями детей. Избежать таких грубых ошибок поможет работа над собой с психотерапевтом.

Перед тем, как решить в каком возрасте идти в первый класс и какую выбрать школу, ребенку необходимо пройти медицинское и психологическое обследование, – эти документы в любом случае будут нужны для поступления в школу. После получения результатов обследования и заключения, можно сделать вывод, отстает ребенок в развитии, опережает или соответствует возрасту, – это самая главная информация, на которую следует опираться. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Если ребенок отстает в развитии, то обучение в школе следует отложить, но активно заниматься с детьми для подготовки к школе в соответствии с их уровнем. Если отставания в развитии нет, ребенка можно отправлять в первый класс. Обратите внимание, что не рекомендуется начинать обучение в школе до 6-летнего возраста. Гораздо полезнее опережающего в развитии ребенка направить на дополнительные занятия и в 6-7 лет поступить в школу с более сложной программой обучения.

В наше время, помимо обычной общеобразовательной школы, есть возможность учиться в школах с углубленным изучением предметов, гимназиях и лицеях. В зависимости от того, что легче дается ребенку, какие у него есть предрасположенности к изучению предметов и на сколько ребенок опережает в развитии, можно определять, куда именно идти учиться.

Хочется обратить внимание родителей, что ребенка следует отправлять учиться не туда, где сложнее, а, наоборот, где легче в соответствии с уровнем развития. Например, если ребенку легко дается изучение иностранных языков, а математика тяжело, то не стоит таких детей отправлять в математическую школу, в этом случае ребенку подойдет школа с углубленным изучением иностранных языков. Лицеи и гимназии подойдут детям, опережающих сверстников в развитии, усидчивых и пропитанных любовью к знаниям, чтению и письму. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Каждый год следует проверять на соответствие интеллектуального уровня развития ребенка и обучающей программы, ситуация может измениться по разным причинам. Например, в первый класс ребенок пошел в общеобразовательную школу со стандартной программой обучения, а спустя несколько лет может учиться в лицее. Но бывает и наоборот, ребенок часто болел, отстал от школьной программы, не смог догнать одноклассников и перешел из лицея в гимназию или в школу с углубленным изучением предметов.

В современном мире образования появился новый формат обучения – онлайн школы с государственной аттестацией, а также домашнее обучение. Плюсов у таких образовательных форматов огромное множество – можно учиться

в школе и не быть привязанным к месту, не тратить время и силы на дорогу, создавать свое окружение сверстников, не связанное с учебой, формировать внеклассные занятия без потери времени и многое другое. Но если ребенок не готов обучаться в домашних условиях, то экспериментировать не стоит.