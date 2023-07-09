Совет психолога: как защитить себя от абьюза
Есть ситуации, в которых мы сами не можем найти решение. И это абсолютно нормально. Именно в таких случаях любому человеку будет полезно услышать совет психолога. Клинический психолог Мария Манина рассказала "Рамблеру" о том, что такое абьюз и как от него защититься.
Абьюз – это то, с чем сталкиваются многие люди в разных сферах жизни. Независимо от возраста, пола, социального статуса или культурных предпочтений, он может иметь различные формы и оказывать серьезное влияние на жертву.
Что такое абьюз?
Абьюз — это форма насилия или эмоционального притеснения, проявление которой происходит через физическое применение силы, угрозы, оскорбления, изоляцию, контроль и манипуляции.
Он может быть инициирован разными людьми, в том числе родственниками, партнером, друзьями или коллегами. Зачастую абьюз влечет за собой серьезные последствия для жертвы, они могут включать в себя психологическую нестабильность, низкую самооценку, депрессию, тревожность и даже ПТСР.
Как его распознать?
Мария Манина заявила, что распознать такое явление достаточно сложно, так как часто жертва не осознает, что отношение к ней является насильственным или вредоносным. Поэтому необходимо быть внимательным к своим эмоциям и не бояться обратиться за помощью к друзьям, семье или квалифицированным специалистам.
Есть также несколько признаков, которые могут указывать на присутствие агрессора в вашей жизни:
1. Язвительные комментарии
Как защитить себя?
По словам эксперта, абьюз может быть представлен в различных формах: физической, эмоциональной или экономической. Однако, независимо от его типа, важно научиться защищать себя.
Одним из первых шагов является принятие собственной значимости.
Признавайте личные достоинства и принимайте несовершенства, доверяйте себе и не сравнивайте с другими. Важно наладить здоровый контакт с собой, это поможет уверенно выстраивать рамки и понимать, что вам подходит, а что нет. Знание и понимание собственных предпочтений и зоны комфорта помогают принимать подходящие и лучшие решения в данной ситуации. Чтобы жить не в постоянном дефиците, а в состоянии изобилия, важно не позволять себе опускаться ниже уровня, который для вас является приемлемым во взаимоотношениях с другими людьми.
Не игнорируйте себя и свой внутренний голос.
Необходимо научиться прислушиваться к своему телу и сигналам, которые оно отправляет. Ориентируйтесь на личные эмоции, чтобы определить, является ли отношение того или иного человека к вам открытым и взаимным, или же он просто использует вас.
Важно научиться говорить «нет» и не бояться быть плохими для других людей.
Это необходимо для установления личных границ и защиты собственных интересов. Уважайте свои потребности и чувства, не бойтесь отстаивать их. При наличии фактора, который не соответствует вашему комфорту, не терпите и научитесь говорить “нет”. Если на данном этапе вам сложно отказывать, лучшим решением будет отложить принятие решения и сказать "я подумаю". Также важно дистанцироваться и минимизировать общение с людьми, которые не уважают ваши ценности и потребности.