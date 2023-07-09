Совет психолога: как защитить себя от абьюза

Есть ситуации, в которых мы сами не можем найти решение. И это абсолютно нормально. Именно в таких случаях любому человеку будет полезно услышать совет психолога. Клинический психолог Мария Манина рассказала "Рамблеру" о том, что такое абьюз и как от него защититься.

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Абьюз – это то, с чем сталкиваются многие люди в разных сферах жизни. Независимо от возраста, пола, социального статуса или культурных предпочтений, он может иметь различные формы и оказывать серьезное влияние на жертву.

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Что такое абьюз?

Абьюз — это форма насилия или эмоционального притеснения, проявление которой происходит через физическое применение силы, угрозы, оскорбления, изоляцию, контроль и манипуляции.

Он может быть инициирован разными людьми, в том числе родственниками, партнером, друзьями или коллегами. Зачастую абьюз влечет за собой серьезные последствия для жертвы, они могут включать в себя психологическую нестабильность, низкую самооценку, депрессию, тревожность и даже ПТСР. Манина Мария Александровна Психолог

Как его распознать?

Мария Манина заявила, что распознать такое явление достаточно сложно, так как часто жертва не осознает, что отношение к ней является насильственным или вредоносным. Поэтому необходимо быть внимательным к своим эмоциям и не бояться обратиться за помощью к друзьям, семье или квалифицированным специалистам.

Есть также несколько признаков, которые могут указывать на присутствие агрессора в вашей жизни:

1. Язвительные комментарии Манина Мария Александровна Психолог

Как защитить себя?

По словам эксперта, абьюз может быть представлен в различных формах: физической, эмоциональной или экономической. Однако, независимо от его типа, важно научиться защищать себя.

Одним из первых шагов является принятие собственной значимости.

Признавайте личные достоинства и принимайте несовершенства, доверяйте себе и не сравнивайте с другими. Важно наладить здоровый контакт с собой, это поможет уверенно выстраивать рамки и понимать, что вам подходит, а что нет. Знание и понимание собственных предпочтений и зоны комфорта помогают принимать подходящие и лучшие решения в данной ситуации. Чтобы жить не в постоянном дефиците, а в состоянии изобилия, важно не позволять себе опускаться ниже уровня, который для вас является приемлемым во взаимоотношениях с другими людьми. Манина Мария Александровна Психолог

Не игнорируйте себя и свой внутренний голос.

Необходимо научиться прислушиваться к своему телу и сигналам, которые оно отправляет. Ориентируйтесь на личные эмоции, чтобы определить, является ли отношение того или иного человека к вам открытым и взаимным, или же он просто использует вас. Манина Мария Александровна Психолог

Важно научиться говорить «нет» и не бояться быть плохими для других людей.