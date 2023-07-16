Нарколог объяснил, как заметить наркозависимость у подростка

Дети нередко пробуют наркотики в 10-14 лет. Чтобы вовремя заметить проблему, надо знать, на что обращать внимание и какие анализы в этом могут помочь. Об этом "Российской газете" рассказал нарколог Даниил Петров.

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Прежде всего, по словам специалиста, зависимость сказывается на том, как человек себя ведет. Если у ребенка снизилась успеваемость, участились прогулы, ему тяжело поддерживать отношения с людьми и сохранять самодисциплину, стоит насторожиться.

Может появляться девиантное поведение: кражи, самоповреждения, попытки самоубийства. Важно обратить внимание и на резкие перемены в настроении. Подросток может быть чрезмерно активным, неусидчивым, или, напротив, апатичным, непривычно сдержанным.

Чтобы перестраховаться, стоит аккуратно, после доверительной беседы, предложить ребенку сдать анализ на наличие психоактивных веществ в крови. Существуют разные тесты: от экспресс-варианта, который за 15 минут показывает, употреблял ли человек наркотики в последние два дня, до лабораторного квартального анализа — он выявляет зависимость по антителам к психоактивному веществу.