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Нарколог Петров объяснил, как вовремя заметить наркотическую зависимость у подростка

Дети нередко пробуют наркотики в 10-14 лет. Чтобы вовремя заметить проблему, надо знать, на что обращать внимание и какие анализы в этом могут помочь. Об этом "Российской газете" рассказал нарколог Даниил Петров.

Нарколог объяснил, как заметить наркозависимость у подростка
© Pxhere

Прежде всего, по словам специалиста, зависимость сказывается на том, как человек себя ведет. Если у ребенка снизилась успеваемость, участились прогулы, ему тяжело поддерживать отношения с людьми и сохранять самодисциплину, стоит насторожиться.

Может появляться девиантное поведение: кражи, самоповреждения, попытки самоубийства. Важно обратить внимание и на резкие перемены в настроении. Подросток может быть чрезмерно активным, неусидчивым, или, напротив, апатичным, непривычно сдержанным.

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Чтобы перестраховаться, стоит аккуратно, после доверительной беседы, предложить ребенку сдать анализ на наличие психоактивных веществ в крови. Существуют разные тесты: от экспресс-варианта, который за 15 минут показывает, употреблял ли человек наркотики в последние два дня, до лабораторного квартального анализа — он выявляет зависимость по антителам к психоактивному веществу.

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