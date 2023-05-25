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Нарколог Петров назвал главную опасность алкоголя для женщин

Злоупотребление пивом потенциально может привести к раку молочных желез, поликистозу, бесплодию. Однако и другой алкоголь представляет опасность для женщин. Из-за меньшего количества необходимых ферментов в организме зависимость развивается намного быстрее, чем у мужчин. Об этом рассказал "Ленте.ру" главный врач Клиники доктора Исаева, нарколог Даниил Петров.

По словам специалиста, напиток считается вредным для мужчин из-за содержания в нем женского гормона эстрогена, нарушающего гормональный баланс мужчины. Однако есть и другие негативные последствия, о которых не стоит забывать: нарушение обмена веществ, патология внутренних органов, ожирение, бесплодие. Все это может грозить как мужчинам, так и женщинам, предупредил он.

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Врач объяснил, что пиво может не повлиять на уровень эстрогенов, уже находящихся в женском организме. Но оно оказывает воздействие на основную цепочку функционирования репродуктивной системы: связь яичников, гипофиза и гипоталамуса.

Именно в этой цепочке дополнительно поступающие эстрогены нарушают гормональный фон и сбивают менструальный цикл. В дальнейшем цикл может до конца не восстановиться.

Помимо этого, по словам нарколога, любой алкоголь опаснее для женщин, чем для мужчин, так как в женском организме меньше ферментов, которые расщепляют алкоголь. В этой связи и зависимость развивается быстрее. К тому же, алкоголь растворяется лучше, так как в женском организме на 10% больше воды, уточнил врач.

Ранее врач Алексей Буеверов назвал самые вредные алкогольные напитки.

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