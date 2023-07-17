Как строгое воспитание сказывается на ребенке

Воспитание ребенка – сложный и ответственный процесс, который зависит в том числе, его возраста, характера и самих родителей. Некоторые отказываются при любых обстоятельствах повышать голос на детей, другие считают это приемлемым в зависимости от ситуации, а третьи, например, могут отругать ребенка или поставить его в угол, если он сильно провинился.

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О том, как методы воспитания отражаются на детях, – в материале "Рамблера".

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Эксперимент

Исследователи из Кембриджского и Дублинского университетов пригласили к участию в эксперименте более 7 500 детей. Данные об их психическом здоровье были собраны при помощи специально разработанного опросника, а самих участников разделили на 3 группы в зависимости от возраста (3, 5 и 9 лет).

Опросили и родителей: они должны были рассказать о том, какой методики воспитания придерживаются, а точнее – выбрать из трех предложенных. Под первой подразумевалось преимущественно теплое общение, полное поддержки и внимания к потребностям своего ребенка. По второй – установление четких правил, под третьим – использование преимущественно агрессивных инструментов воспитания.

Результаты

Ученые обнаружили, что подвергавшиеся более враждебному воспитанию дети в 1,5 раза чаще своих сверстников имеют менее устойчивую психику, что, в свою очередь, грозит более высокими рисками развития психических расстройств. У них наблюдались тревога, социальная изоляция, импульсивное поведение, в том числе агрессивное. Такие участники получали минимум поддержки со стороны своих родителей и значительно чаще сталкивались с жестоким обращением с их стороны. В данном случае имеются в виду, например, постоянный крик на детей и их изоляция, регулярные физические наказания, снижение их самооценки или нерациональное наказание в зависимости от собственного настроения.

Вместе с тем исследователи обращают внимание, что стиль воспитания не полностью определяет состояние психического здоровья ребенка. Оно формируется под воздействием множества факторов риска, в том числе пола, физического здоровья и социально-экономического статуса.

Вывод