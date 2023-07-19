Перенимают ли дети черты характера родителей на самом деле

"Не воспитывайте детей – все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя" – так звучит известная английская пословица.

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Ребенок, как правило, наблюдает за своими родителями и интуитивно копирует их: например, перенимает некоторые выражения, жесты, привычки. Также считается, что большую роль в воспитании наследников играет характер взрослых, которые много времени проводят с ребенком и принимают непосредственное участие в его жизни.

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"Рамблер" расскажет, так ли это на самом деле.

Эксперимент

Ученые из Вашингтонского университета провели масштабное исследование, участие в котором приняли более 9000 детей в возрасте 11-17 лет, а также их родители. Все они заполнили опросники, подробно рассказав о своем типе личности, характере, поведении, взаимоотношениях друг с другом, досуге, любимых занятиях, успехах в школе, на работе и т. д.

Собрав пласт необходимой информации, авторы эксперимента проанализировали членов каждой семьи по пяти основным "показателям": открытости, доброжелательности, уступчивости, общительности и невротизму. Эти качества, по мнению ученых, в большей степени характеризуют любого человека и проявляются при взаимодействии между людьми. И именно они, соответственно, способны оказать значительное влияние на формирование личности ребенка.

Результаты

Исследователи пришли к выводу, что родители на самом деле непроизвольно воздействуют на детей своим поведением и характером, а подрастающее поколение, в свою очередь, впитывает и первое, и второе. Однако в некоторых случаях поведение отца и матери может подавлять исключительные черты самого ребенка.

По словам исследователей, у экстравертных родителей, энергии которых хватает, например, на карьеру, выполнение массы домашних дел, обучение новым хобби и встречи с многочисленными друзьями, могут вырасти застенчивые и далеко не такие же уверенные в себе дети. Предполагается, что это происходит от оказываемого давления на наследников либо страха последних не стать такими же успешными, как их родители.

"В целом дети вырастают более успешными, если их родители достаточно общительны, уступчивы, открыты и доброжелательны, но не невротичны. Эти четыре личностные черты с большей вероятностью приведут к лучшему сценарию, но и это не 100% залог успеха" – резюмировали авторы эксперимента.